Первую крупную партию вакцины "ЭпиВакКороны" направили в 40 регионов РФ

Первая крупная партия вакцины ЭпиВакКороны" направлена в 40 регионов РФ. Фото: ФАДЕИЧЕВ Сергей/ТАСС

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что первую крупную партию российской вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКороны" направили в 40 регионов России.

- Первая крупная партия вакцины "ЭпиВакКорона" направлена в регионы. 5 апреля более 230 тысяч комплектов вакцины "ЭпиВакКорона" направлены в более чем 40 субъектов Российской Федерации, — гласит сообщение пресс-службы.

В пресс-службе рассказали, что этой партии хватит, чтобы привить около четверти миллиона россиян. Поставкой препарата занимается холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех".

Ранее kp.ru рассказал, как проверить иммунитет после прививки "ЭпиВакКорона" и как работает эта вакцины от коронавирусной инфекции. Ранее Роспотребнадзор предупредил, что вакцинированным этим препаратом, скорее всего, не подойдут обычные тесты на антитела, распространенные сегодня в большинстве поликлиник и лабораторий.