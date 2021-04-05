Instagram запускает онлайн-шоу с российскими звездами о ментальных проблемах

Соцсеть Instagram запускает онлайн-шоу о ментальных проблемах с российскими звездами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Социальная сеть Instagram совместно с благотворительным фондом "Шалаш" запускает онлайн-шоу о ментальных проблемах с участием российских звезд.

В каждом выпуске шоу звезды будут рассказывать о сложностях, с которыми сталкиваются, а эксперты по ментальному здоровью объяснят, как с этим справится.

В первом выпуске актриса Ян Ге и историк моды и искусств Чума Вечеринка вместе с экспертами поговорят о том, как оставаться собой и перестать думать о чужом мнении. Во втором выпуске блогер и артист Катя Адушкина и блогер Катя Клэп обсудят тему: "Как продолжить верить в себя, если вокруг говорят, что у тебя не получится?" В четвертом эпизоде продюсер Мари Сенн и певица Сабрина Багирова разберутся, как понять, чего хотим мы, когда другие думают, что знают лучше. В последнем выпуске певица Монеточка и лидер мнений Лера Любарская обсудят, почему у злых слов всегда есть последствия.

- Мы надеемся, что благодаря нашему шоу молодые люди смогут получить поддержку и понять, что переживать трудности – нормально, — заявила руководитель Facebook по связям с государственными организациями России Ульяна Зинина.