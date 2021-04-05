Путин расширил список источников финансирования для признания НКО иноагентом Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон, дополняющий перечень иностранных источников финансирования для признания некоммерческой организации иноагентом. Теперь в перечень включены российские юридические лица, конечными владельцами которых являются иностранцы или лица без гражданства. Закон в понедельник, 5 апреля, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ ужесточает требования к НКО, которые выполняют функции иностранных агентов и работающим на территории России иностранным некоммерческим организациям.

Также вводится дополнительное основание для проведения внеплановой проверки иностранных агентов. Новым основанием будет полученная от органов власти, россиян или организаций информация об участии НКО в мероприятиях иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых на территории России признали нежелательной.

Закон также обязывает иностранных агентов и их подразделения представлять в российское министерство юстиции программы мероприятий до начала их реализации и ежегодный отчет об их исполнении. Кроме того, документ устанавливается запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных НКО в жилых помещениях.

Напомним, в конце прошлого года Госдума приняла закон о регулировании деятельности иностранных агентов, в соответствии с которым физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иноагентами.