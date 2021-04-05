Генконсульство РФ в Дубае: среди задержанных за непристойное поведение девушек нет россиянок

В Генконсульстве РФ в Дубае заявили, что среди задержанных за непристойное поведение девушек нет россиянок

В число арестованных в Дубае за непристойное поведение девушек не входят гражданки России, сообщили в генеральном консульстве РФ в Дубае.

Дипломаты уточнили, что среди задержанных есть один россиянин. Он присутствовал во время откровенной фотосъемки, пишет ТАСС.

Напомним, в понедельник, 5 апреля, поступила информация, что в Дубае за эротическую фотосессию задержали 40 человек, среди которых было восемь россиян, в том числе и организатор съемки. Все началось вечером 3 апреля, когда полиция Дубая заявила о задержании группы лиц, снимавшихся в непристойном видео. Девушки без какого-либо стеснения позировали оператору и фотографу.

Фото со съемки попало в Сеть и заинтересовало местную полицию, которую возмутило непристойное поведение девушек. По законам ОАЭ, появление на людях голышом карается штрафом в 5 тысяч дирхам (100 тысяч рублей) или до полугода тюремного заключения.