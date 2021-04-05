Путин подписал закон о налоговом вычете за фитнес Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский президент Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете с расходов россиян на физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе на фитнес. Документ в понедельник, 5 апреля, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый налоговый вычет за спорт и фитнес будет предоставляться с трат гражданина на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему или его несовершеннолетним детям и подопечным. Учитываться будут расходы в организациях и ИП, для которых основной деятельностью является оказание услуг в области физкультуры и спорта.

Вернуть возможно будет 13 процентов от расходов на спорт, а общая сумма расходов, с которых сделают вычет, будет составлять максимум 120 тысяч рублей. При ставке налога в 13 процентов максимальный «спортивный вычет», таким образом, составит 15,6 тысячи рублей ежегодно.

Для возврата процентов необходимо подтвердить расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, то есть предоставить налоговой копию договора на оказание услуг и кассовый чек в бумажном или электронном виде.