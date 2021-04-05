Умер Владимир Гендлин, спортивный комментатор. Фото: кадр из видео в YouTube

Умер Владимир Гендлин, спортивный комментатор и известный знаток бокса. Его не стало на 85-м году жизни. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника издания, причиной смерти спортивного комментатора стали осложнения, вызванные заражением коронавирусной инфекцией. В марте текущего года журналист также перенес инфаркт.

- Наш коллектив выражает соболезнования родным и близким Владимира Гендлина. Для многих российских зрителей бокс начался с его голоса, - говорится в материале издания.

Владимир Гендлин родился в Москве в 1936 году, поступил на математический факультет Саратовского университета, но на четвертом курсе решил оставить учебу. Являлся мастером спорта по боксу, на любительском ринге провёл 51 бой, из которых лишь один закончился поражением. Был президентом клуба «Ред Старз», затем генеральным менеджером российского Союза боксеров. Владимир Гендлин являлся основоположником телетрансляций профессиональных боев на телевидении в России, а также двукратным лауреатом телевизионной премии «ТЭФИ».