ВОЗ призвала больных коронавирусом ограничить контакты с домашними животными

В ВОЗ призвали больных коронавирусом ограничить контакты с домашними животными Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйчинович призвала больных коронавирусной инфекцией ограничить контакты с домашними животными.

- Вирус COVID-19 распространяется в основном путем передачи от человека к человеку, но есть свидетельства передачи через канал человек-животное, поскольку это зоонозный вирус. Промежуточный хозяин еще не идентифицирован, — сообщила Вуйчинович.

Она отметила, что ВОЗ подтверждает возможность заражения коронавирусной инфекцией от человека собак, кошек, тигров. В данный момент специалисты организации изучают влияние вируса на другие виды животных, пишет РИА Новости.

31 марта 2021 года в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции для животных. Массовое производство препарата под названием "Карнивак-Ков" может быть запущено уже в апреле этого года.в клинических испытаниях препарата, которые начались в октябре прошлого года, были задействованы кошки, собаки, норки, песцы, лисы и другие виды животных. Стоимость препарата будет минимальной.