В Минспорте РФ заключили соглашение с Самарской областью о создании условий для массового занятия спортом

В Минспорте РФ заключили соглашение с Самарской областью о развитии массового спорта. Фото - предоставлено правительством Самарской области

Министр спорта РФ Олег Матыцин заключил соглашение с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым о сотрудничестве, в рамках которого в регионе планируют привлечь к занятию спортом больше людей и создать для этого необходимую инфраструктуру.

В соответствии с соглашением, в регионе будут развивать спортивную инфраструктуру и укреплять материально-техническую базу для проведения массовых спортивных мероприятий и развития движения ГТО. Также планируют привлечь профессиональных тренеров.

"Самарская область - один из наших ключевых партнеров в сфере развития физической культуры и спорта. Знаем, какое внимание власти региона уделяют строительству спортивной инфраструктуры, проведению крупных соревнований, подготовке спортсменов и ближайшего резерва", - сказал Олег Матыцин.

Также в регионе работают над развитием спорта высших достижений. Так, достигнуты договоренности по созданию в Самарской области центров специализированной подготовки по боксу и настольному теннису.

"Спорт высших достижений – это всегда витрина огромной работы по развитию массового спорта, детского спорта, формированию здорового образа жизни. Именно на это направлены основные усилия министерства, регионального правительства, и именно этим задачам посвящено соглашение, которые мы сегодня подписали с министром спорта. В первую очередь оно направлено на достижение целей нацпроекта "Демография" и федерального проекта "Спорт – норма жизни", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.