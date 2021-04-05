Twitter назвал переговоры с Роскомнадзором конструктивными

Twitter рассказал о переговорах с Роскомнадзоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представительница социальной сети Twitter заявила, что компания провела "конструктивный диалог" с Роскомнадзором 1 апреля. Об этом пишет журнал Business Insider.

- Это была продуктивная дискуссия о том, как мы можем работать для того, чтобы сообщения о незаконном контенте рассматривались незамедлительно, — отметила сотрудница соцсети.

В ходе переговоров Twitter сообщил, что не приемлет пропаганду суицида и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, но осуждает попытки государств препятствовать дискуссии.

Напомним, в понедельник, 5 апреля, Роскомнадзор заявил о принятом решении о продлении мер по замедлению трафика социальной сети Twitter до 15 мая текущего года. В ведомстве приняли решение не переходить к следующей мере, полной блокировке работы соцсети на территории Россиии, поскольку соцсеть ранее приняла решение об удалении части запрещённого контента.