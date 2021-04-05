Бабушка погибшего в ДНР четырехлетнего мальчика поделилась подробностями трагедии Фото: кадр с видео

Во время удара со стороны украинских силовиков во дворе частного дома погиб четырехлетний мальчик, похороны ребенка пройдут во вторник.

Пенсионерка не находит себе места, она с ужасом вспоминает взрыв и страшную картину, которую увидела после.

- За что это дите пострадало? Он что, кого-то застрелил? Он кому-то что-то сказал плохое? Он еще в ангельском возрасте, ему четыре годика, - плачем женщина.

Мальчик играл во дворе дома, когда беспилотник сбросил взрывное устройство. Это второй случай гибели местного населения в республике от обстрелов со стороны украинских силовиков за последние несколько недель.

- Услышала взрыв, дым черный, а когда рассеялось, смотрю он лежит. Волосики шевелятся, шапочка рядом, ни ручки, ни ножки нету. Это просто был обрубок, который там вот лежал. И ничего больше я не помню, - еле находит слова бабушка.

Родители погибшего мальчика тоже не могут прийти в себя от случившегося.

- Родители никакие, мама никакая, — рассказала Наталья Терентьева RT.

Ранее сообщалось, что обострение, устроенное украинскими военными на Донбассе и продолжающееся с конца марта, дошло до логического конца. В данном случае, до жертв среди мирных жителей. И не просто мирных, а детей. В субботу 3-го апреля трагедия разыгралась в поселке Александровское под городом Енакиево.