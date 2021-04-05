Умер игумен Андроник, известный церковный историк. Фото: сайт Московской духовной академии

Умер игумен Андроник (Трубачев), известный церковный историк. Он скончался сегодня после продолжительной болезни на 69-м году жизни. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook заведующий кафедрой пастырского душепопечения Сретенской духовной семинарии протоиерей Павел Великанов.

Отпевание состоится 8 апреля текущего года в Трапезном храме Троице-Сергиевой лавры примерно в 11:00.

- Скончался отец Андроник Трубачев, светлый человек, настоящий эрудит и прекрасный преподаватель. К сожалению, уходит эпоха лучших академических ученых, носителей духа Академии, - написал Павел Великанов.

Игумен Андроник (в миру - Александр Трубачев) родился в 1952 году. Он был сыном церковного композитора диакона Сергия Трубачев и внуком философа Павла Флоренского. В 1975 году игумен Андроник окончил Московский государственный историко-архивный институт, чуть позже Московскую духовную семинарию. Монашество приял в 1981 году.