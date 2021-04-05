Цена нефти Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель Фото: REUTERS

Цена нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов на лондонской бирже ICE опустилась ниже 62 долларов за баррель.

Стоимость фьючерса на смесь с поставкой в июне этого года показала снижение более чем на пять процентов до 61,58 доллара. Об этом в понедельник, 5 апреля, свидетельствуют данные торговой площадки на 19:35 по московскому времени.

Чуть позже цена нефти марки Brent продолжила падение, достигнув отметки в 61,51 доллара за один баррель. Это на 5,16 процента ниже уровня закрытия предыдущей сессии на бирже. В это же время стоимость фьючерса на смесь марки WTI показала снижение на 5,73 процента, достигнув отметки в 57,93 американских доллара за баррель.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае текущего года на 350 тысяч баррелей в сутки, на столько же в июне, и еще на 440 тысяч баррелей в день в июле.