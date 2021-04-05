В России начался эксперимент по входу в соцсети через Госуслуги Фото: Shutterstock

В России начался эксперимент по идентификации пользователей интернет-площадок через портал Госуслуг. Теперь зарегистрированные на госуслугах пользователи социальных сетей, магазинов в интернете и иных площадок смогут совершать сделки в сети без дополнительной регистрации. Эксперимент продлится до 1 июля 2022 года. Постановление правительства об этом опубликовали в понедельник, 5 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, кабмин постановил провести с 1 апреля этого года эксперимент по осуществлению идентификации и аутентификации с использование Госуслуг для пользователей соцсетей, потребителей и продавцов при использовании ими интернет-ресурсов, предоставляющих возможность ознакомиться с предложением о заключении договора купли-продажи товара.

В Минцифры России объяснили, что так россияне смогут заключать сделки и подписывать договоры в сети после авторизации через логин-пароль портала госуслуг. Такая мера призвана сделать общение между пользователями и бизнесом более удобным и безопасным.

Постановление российского правительства также устанавливают максимальную цену заключаемых в рамках эксперимента договоров. Эта цена не должна превышать десяти миллионов рублей.