Доктор Мясников рассказал, о каких болезнях говорят проблемы с ногтями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Известный российский доктор и телеведущий Александр Мясников вместе с дерматологом Ириной Гостевой рассказали, о каких болезнях могут свидетельствовать проблемы с ногтями. Об этом врачи сообщили в эфире программы «О самом главном» в понедельник, 5 апреля.

- Если вы заметили какие-либо изменения в ногтях, то в 90% случаев это просто изменения в ногтях – ничего более. Однако в десяти процентах случаев эти проблемы могут быть симптомами различных заболеваний, - отметил Александр Мясников.

Ирина Гостева объяснил, что черные пятна на ногтях могут свидетельствовать о меланоме, злокачественной опухоли. Также это может являться признаком гемангиомы. Телеведущий согласился с коллегой и посоветовал при появлении такого симптома как можно быстрее обратиться к медикам.

Специалисты добавили, что повреждения ногтей не являются «абсолютным критерием» какого-либо заболевания, однако следует учитывать эту симптоматику и консультироваться с врачами.

Ирина Гостева также развеяла миф о связи белых пятен на ногтях с нехваткой цинка или магния в организме. По словам дерматолога, белые пятна на ногтевой пластине чаще всего можно объяснить попаданием воздуха в зону роста.