Глава Минэкономразвития и самарский губернатор наметили развитие ТОСЭР «Чапаевск»

В Минэкономразвития осудили перспективы ТОСЭР «Чапаевск». Фото: Правительство Самарской бласти

Министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наметили перспективы развития ТОСЭР «Чапаевск».

Как отметил Дмитрий Азаров, для этой территории подобрали ряд инвесторов, однако, требуется внести изменения в режим работы ТОСЭР, в том числе – дополнить эту площадку новыми ОКВЭДами (кодами экономической деятельности).

В ходе совещания Максим Решетников дал поручение в ближайшую неделю проработать этот вопрос. «Я признателен министру экономического развития Максиму Геннадьевичу Решетникову за то, что так оперативно есть возможность обсудить очень важные проекты развития для нашего региона», - сказал Дмитрий Азаров.

Также Дмитрий Азаров и Максим Решетников обсудили участие региона в федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП). Самарская область является лидером в стране по темпам привлечения инвестиций. По поручению губернатора регион активно работает над созданием благоприятного инвестклимата, что приносит плоды. В Национальном рейтинге АСИ Самарская область поднялась на 43 позиции – с 65 места в 2017 году до 22 – в прошлом.

Участие региона в программе адресной инвестиционной поддержки даст дополнительный импульс реализации крупных инвестпроектов, в том числе, в сфере здравоохранения.