США попросили у России объяснений из-за обстановки у границ с Украиной

США попросили у России объяснений из-за перемещения войск у границ с Украиной Фото: REUTERS

Соединенные Штаты попросили у России объяснить перемещение войск у границы с Украиной. Об этом в понедельник, 5 апреля, заявил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

Он отметил, что американская сторона расценивает действия Москвы, в том числе «наращивание сил около украинской границы», как эскалацию. При этом дипломат не стал отвечать на вопрос о том, видят ли власти США угрозу в передислокации сил суверенного государства на собственной территории.

- Мы дали понять напрямую нашим партнерам с Украины, а также из России, что мы поддерживаем украинскую сторону перед лицом этого запугивания и агрессии, - заявил Нед Прайс.

Как писал сайт kp.ru, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что передвижение войск России на территории государства не должно вызывать ни у кого беспокойства, поскольку Россия не представляет угрозу для других стран мира, в том числе для Украины.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российские войска передвигаются по территории суверенного государства в тех направлениях, в которых само государство считает нужным, «для обеспечения надежной безопасности».

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