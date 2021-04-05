Белый дом прокомментировал остановку производства вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе Фото: REUTERS

Инцидент с вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca на заводе в Балтиморе не повлияет на цели вакцинации от заболевания в Соединенных Штатах. Об этом в понедельник, 5 апреля, заявила в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

- Мы не полагались на испорченные дозы препарата. Мы по-прежнему рассчитываем иметь достаточно доз, чтобы вакцинировать всех жителей США к концу мая текущего года, - отметила представитель Белого дома.

Как сообщал сайт kp.ru, на заводе в Балтиморе перепутали ингредиенты двух разных вакцин от коронавирусной инфекции. В результате инцидента оказались испорчены 15 миллионов доз препарата Johnson & Johnson.

После этого по поручению администрации президента Штатов Джозефа Байдена балтиморский завод, на чьих мощностях велось производство вакцин от компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, перейдет полностью под контроль последней.