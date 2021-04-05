Подцепить «южноафриканский» COVID-19 можно в Турции, рассказал профессор МГУ Фото: Олег ЗОЛОТО

Профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский объяснил, насколько опасна «южноафриканская» разновидность COVID-19.

Сразу в 11 турецких провинциях было зафиксировано распространение нового штамма заболевания. Ранее его фиксировали в ЮАР, и вирусологи признали, что данная разновидность распространяется быстрее и проще других видов «ковида».

- Действительно есть новые штаммы, в том числе более заразные и пока неизвестные нам. Где-нибудь в Турции можно запросто его подцепить, - пояснил вирусолог.

При этом эксперт полагает, что прививка от коронавируса будет надежной защитой. Те, кто прошел вакцинацию, могут позволить себе путешествия. Известные на сегодняшний день вакцины защищают от всех разновидностей заболевания.

- Вакцина бьет все известные нам разновидности. Те препараты, которые мы используем сейчас, эффективны вполне. Если человек вакцинировался, то он может себе не отказывать в поездках, а вот остальным, в том числе „ковид-диссидентам“, лучше не рисковать, история еще не кончилась, - добавил Аграновский в беседе с Пятым каналом.