США отслеживают активность России в Арктике Фото: REUTERS

США внимательно отслеживают активность России в Арктике и намерены и дальше отстаивать свои национальные интересы в данном регионе. Об этом в понедельник, 5 апреля, во время выступления на регулярном брифинге заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

- Разумеется, мы пристально отслеживаем ситуацию. Ни одна сторона не хотела бы увидеть милитаризацию Арктики. Вместе с тем, мы признаем, что Артика - ключевой район, критически важный для наших оборонных интересов, - сказал Кирби, комментируя вопрос о том, обеспокоена ли американская сторона "активностью" российских военных в Арктике.