Зеленский сообщил премьеру Британии об обострении ситуации в Донбассе Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

В частности, представители государств обсудили ситуацию в Донбассе и "ряд вопросов двусторонней повестки". Об этом говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

- Глава государства проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации в Донбассе, - отмечается в тексте заявления пресс-службы Зеленского.

Также отмечается, что президент Украины обратился к властям Британии с призывом "вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на РФ".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил странам Запада, которые продолжают "выражать беспокойство" по поводу передвижения войск России по ее собственной территории. Он подчеркнул, что войска передвигаются по территории суверенного государства в тех направлениях, в которых само государство считает нужным. Песков также заметил, что РФ не представляет угрозу для других стран мира, в том числе для Украины.

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