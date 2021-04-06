До 40% россиян в регионах имеют антитела к коронавирусу, заявила Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, как обстоит ситуация с коронавирусом в России и сколько россиян уже имеют иммунитет к covid-19.

По ее словам, лучшим способом сохранить здоровье и защитить себя от вируса является вакцинация.

- В среднем до 40% граждан в различных регионах нашей страны имеют антитела к новой коронавирусной инфекции после контакта с вирусом. Но нужно понимать , что никто не знает, как будет протекать заболевание после инфицирования. Именно поэтому лучший способ сохранить здоровье и защитить себя - пройти вакцинацию. Реально прекратить распространение вируса поможет только это, - заявила руководитель ведомства "Известиям".