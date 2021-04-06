Попова: В России выделен 81 образец "британского" и 6 "южноафриканского" штаммов коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила уровень опасность распространения штаммов-мутантов в России и рассказала о том, сколько видов штаммов сейчас выделили специалисты в нашей стране.

- На данный момент в России выделен 81 образец британского штамма и шесть южноафриканского. Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи - завозные, - рассказала руководитель ведомства в интервью "Известиям".

Также Попова отметила, что наибольшее распространение этих штаммов наблюдается в Европе, Азии, на южноамериканском и африканском континенте.