Доктор Мясников назвал курение основной причиной развития рака легких Фото: Иван ПРОХОРОВ

Российский врач и телеведущий, доктор Александр Мясников рассказал об опасности рака легких и назвал основную причину его появления.

По словам специалиста, наиболее высокий риск развития именно мелкоклеточного рака легких, который не оперируют, имеют курильщики.

- На время диагностики мы не предлагаем больному операцию. Мы можем давать химиотерапию, мы можем давать иммунотерапию. Но мы не оперируем, поскольку операция не увеличивает выживаемость, уже поздно, - объяснил доктор в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, ранее сообщалось, что рак легких это чрезвычайно опасное заболевание. В частности это связано с тем, что они этот орган отвечает за функцию дыхания. Именно поэтому в случае поражения раковыми клетками важно своевременно начать лечение. Как показывает статистика, среди больных раком легкого в 90% случаев - бывшие курильщики.