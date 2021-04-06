Вильфанд заявил о необходимости адаптироваться к изменениям климата Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменения климата на планете происходит не мгновенно, а постепенно. Именно поэтому населению нужно адаптироваться к новым условиям.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, уж сейчас следует инвестировать в обводнения, в мелиорацию.

- Есть такое понятие - адаптация к изменениям климата. Это же не ядерная война, когда все - катастрофа случилась, а это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться. Нужно инвестировать в обводнения, в мелиорацию… Япония, какая сложная страна, со сложными климатическими и сейсмическими условиями, а они адаптировались и показывают экономический рост. У нас также можно адаптироваться, - рассказал метеоролог РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что глобальное потепление ведет к тому, что к середине текущего века климат в некоторых южных регионах России грозить стать более засушливым. Также в этом году летняя засуха может угрожать регионам Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья.