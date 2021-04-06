Главный диетолог Москвы рекомендовала есть сладкое не чаще двух раз в неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала о норме, которую следует соблюдать гражданам, чтоб не иметь проблем со здоровьем.

По мнению специалиста, если и есть сладкие вкусности, то не чаще 1-2 раз в неделю. при этом важно не приучать детей к системе поощрения с помощью конфет и шоколадок.

- Правило одно для всех - чем меньше, тем лучше. По рекомендациям ВОЗ, сейчас не нужно употреблять больше 50 граммов добавленного сахара в день. При этом многие эксперты считают, что нужно есть не более 25 граммов сахара в день. Для сравнения, в средней порции блинов - 30 граммов сахара. Чтобы придерживаться рекомендаций, нужно строго контролировать количество сахара и сладостей в рационе питания и ограничивать в рационе присутствие кондитерских изделий и сладкой газировки, - объяснила диетолог РИА Новости.