Онищенко перечислил условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19

Член комитета Государственной думы по охране здоровья, академик РАН и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил необходимость вакцинации домашних животных от коронавируса.

По его мнению, пока этот вопрос остается открытым. Все дело в том, что случаи заражения covid-19 людей от животных, ранее заразившихся коронавирусом от человека, требуют тщательного изучения и анализа.

- Важно помнить, что когда этот вирус жил в мелких млекопитающих и перепончатокрылых, он был не опасен для человека. И когда он преодолел межвидовой барьер, он стал другим вирусом. Насколько реализуется механизм обратного, реверсного заражения - тут этот вопрос еще следует изучать, - рассказа Онищенко РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, российские ученые уже создали вакцину для питомцев от ковида.