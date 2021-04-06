Онищенко перечислил условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

Член комитета Государственной думы по охране здоровья, академик РАН и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил необходимость вакцинации домашних животных от коронавируса.

По его мнению, пока этот вопрос остается открытым. Все дело в том, что случаи заражения covid-19 людей от животных, ранее заразившихся коронавирусом от человека, требуют тщательного изучения и анализа.

- Важно помнить, что когда этот вирус жил в мелких млекопитающих и перепончатокрылых, он был не опасен для человека. И когда он преодолел межвидовой барьер, он стал другим вирусом. Насколько реализуется механизм обратного, реверсного заражения - тут этот вопрос еще следует изучать, - рассказа Онищенко РИА Новости.

Также он добавил, что если случаи заражения все же появятся, возможно, придется ставить вопрос об обязательной вакцинации питомцев.

Как писал сайт kp.ru, Россельхознадзор зарегистрировал вакцину "Карнивак-Ков", предназначенную для профилактики COVID-19 у пушных зверей, собак и кошек. Лицензия выдана сроком на пять лет. Вакцина от коронавируса для животных разработана в ФГБУ "Федеральный центр охраны животных".