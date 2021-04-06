Последние новости на утро 6 апреля 2021: Госдеп США заявил о готовности к диалогу с Россией по Украине

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 6 апреля 2021 года. США заявили о готовности к открытому взаимодействию с Россией по ситуации на востоке Украины. Об этом заявил представитель американского Госдепартамента. По его словам, Вашингтон "открыт к взаимодействию с Москвой", но американская сторона считает "внушающими доверие" сообщения о передвижении российских войск на границе с Украиной. Также в США призвали "воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на возможность проведения встречи лидеров России и Индии в 2021 году. Однако важным фактором для этого события будет эпидемиологическая обстановка.

Северная Корея решила отказаться от участия в Олимпийских играх в 2021 году, которые пройдут летом в Токио. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса.

Изменения климата на планете происходит не мгновенно, а постепенно. Именно поэтому населению нужно адаптироваться к новым условиям, считает глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также объяснил, что происходящее "не ядерная война", а значит еще есть время для принятия природных изменений.

Компания "КосмоКурс", которая планировала создать многоразовый суборбитальный комплекс для отправления туристов космос и хотела построить космодром в Нижегородской области, объявила о закрытии. Работникам уже уведомлены о сокращении.

Приговоренному к 12 годам тюрьмы российского хакеру Андрею Тюрину еще предстоит выплатить компенсацию. По решению американского суда он должен "жертвам преступлений" почти 20 миллионов долларов.

Правительство России выделит девять миллиардов рублей производителям сахара и подсолнечного масла в качестве меры по возмещению части затрат в целях стабилизации цен на продовольственные товары.