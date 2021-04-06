Спрос на говядину в России в 2020 году упал до минимума за десять лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потребление говядины россиянами в 2020 году упал до минимального показателя за десять лет.

Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы «Россельхозбанка», согласно оценкам экспертов, уровень потребления говядины в прошлом году в России снизился на 3,4 процента, упав до 1,94 млн тонн.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин объясняет причину такого изменяя отсутствием у россиян уверенности в будущих доходах. По его словам, граждане в целях экономии перешли на более дешевые виды белка, в том числе мясо птицы и свинину.

Кроме того, выяснилось, что одновременно со снижением внутреннего спроса на 103 процента увеличился экспорт говядины, до 20 тысяч тонн. Как уточняется, около 45 процентов поставок пришлось на Китай.

Напомним, производственные цены на говядину выросли на 17,5 процента за первые девять месяцев 2020 года. Средневзвешенная цена на полутушу продукта для сельхозпроизводителей составляла 243 870 рублей за тонну, что на 6 процентов выше, чем годом ранее и на 8 процентов выше, чем в конце ноября 2018 года.