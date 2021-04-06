Шувалов предложил "переосмыслить" экономику из-за пандемии коронавируса

Игорь Шувалов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для обеспечения экономического роста банкам развития стран группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) необходимо выйти на новый уровень взаимодействия для обеспечения роста. Соответствующее заявление сделал председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Председатель «ВЭБ.РФ» напомнил, что, по подсчетам Международного валютного фонда (МВФ), пандемия коронавирусной инфекции в прошлом году обошлась всему миру в 28 триллионов долларов. Как он отметил, потерь не удалось избежать ни одной экономике мира, в том числе экономики форума БРИКС.

«Снижение ВВП по итогам года показали практически все страны, кроме Китая», — приводит РБК слова Шувалова, который отметил, что оперативные антикризисные меры правительств пятерки помогли избежать глубокого снижения экономик.

Шувалов призвал переосмыслить экономическую политику. По его словам, восстанавливающаяся экономика должна быть построена на «новых, более устойчивых и справедливых принципах». Он указал на то, что переосмысление может заключаться в переходе к «зеленой» экономике, а также особом, ответственном отношении к ведению бизнеса.