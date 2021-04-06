WSJ: в США утилизируют самолеты, применявшиеся для наблюдательных полетов над Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США утилизируют самолеты, которые, по условиям международного Договора по открытому небу (ДОН), использовались Вашингтоном для проведения наблюдательных полетов над Россией.

Как передает издание The Wall Street Journal, на фоне этого становится неясны планы президента США Джо Байдена относительно возвращения в ДОН. Решение о выходе из соглашения приняла администрация во главе с действующим на то время американским лидером Дональдом Трампом.

Представитель военно-воздушных сил США заявил изданию, что в наличии двух самолетов OC-135B больше нет необходимости. В ближайшем будущем воздушные суда отправят на авиабазу в штате Аризона, где расположена свалка авиационной техники.

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон в свою очередь сообщил о дорогом обслуживании самолетов. «После доставки на свалку их разберут на запчасти и разрежут на металлолом», - отметил он.

Кроме того, неназванный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома заявил, что США примет решение о возвращении в договор в нужное время, и это решение не связано с запланированными действиями относительно утилизации устаревающей техники.

Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл сообщил изданию, что Вашингтон могли бы вернуться в ДОН, несмотря на утилизацию самолетов. «Мы можем взаимодействовать с союзниками в рамках совместных миссий, как мы делали в прошлом при облете территории России» - отметил он.

Как сообщается в публикации, бывшие сотрудники администрации Трампа выразили уверенность, что Вашингтон не нуждаются в облете российской территории в свете совершенствования спутников.