Украинская делегация не поедет на переговоры по Донбассу в Минск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская делегация не собирается ехать в Минск на переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу, если встречи не возобновятся в очном формате. Такое заявление сделал министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников

«Мы сообщили, что не будем принимать участие в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится сегодня карантин и будет предложено продолжить консультации, как и раньше, в Минске», - заявил украинский министр в эфире передачи «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По его словам, для проведения переговоров «в реальной жизни» придется искать другую страну и другой город

Как уточнил Резникова, такая позиция объясняется не тем, что в белорусской столице проходят протесты, а тем, что Белоруссия якобы находится под влиянием Москвы, и в таком случае у Киева «нет доверия к этой территории».