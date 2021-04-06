Украинские военные открыли огонь в поезде Киев – Новоалексеевка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военные открыли огонь в поезде, который следовал по направлению Киев – Новоалексеевка. Об этом сообщают «Украинские железные дороги», где уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, оба солдата задержаны.

«Благодаря слаженным действиям железнодорожников и Национальной полиции обезоружены двое пассажиров поезда №126 Киев - Константиновка - военнослужащие, которые открыли стрельбу в вагоне», - говорится в заявлении.

Как уточняется, выстрелы были произведены из табельного оружия. Вооруженных солдат сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград.

В сообщении отметили, что после проведения следственных действий поезд продолжил движение по указанному маршруту. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Украинские железные дороги» сообщают, что сейчас поезд задерживается в пути примерно на шесть часов. «Железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы уменьшить его отставание от графика», - говорится в сообщении.