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Общество6 апреля 2021 10:20

Путин назвал бесценное достояние России

Сейчас в РФ в мире и согласии проживают около 200 национальностей, заявил российский лидер
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин назвал бесценное достояние России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин сказал, что многообразие традиций и языков — это бесценное достояние России. Об этом он заявил на II Форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Российский лидер отметил, что в РФ проживают в мире и согласии около 200 национальностей.

- Уникальное многообразие обычаев, традиций, языков – наше общее бесценное достояние, которым мы искренне гордимся и которым дорожим, и в этой палитре особое, яркое место занимает самобытная культура народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что поддержка малочисленных коренных народов и сохранение привычного уклада их жизни является одним из приоритетов российских властей.

Ранее Путин назвал истинные ценности культуры России. По его мнению, это гуманизм, нравственность и справедливость.