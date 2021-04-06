МИД РФ обвинил Украину в использовании исторических фейков

Мария Захарова обвинила Украину в использовании исторических фейков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украина продолжает использовать исторические фейки для пропаганды, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Использование фотосвидетельств Холокоста в пропагандистских материалах о трагедии крымско-татарского народа оказалось далеко не исчерпанным. Более того, оно приобретает по-настоящему скандальное измерение, — заявила Захарова у себя Facebook.

Она рассказала, что англоязычная газета из Украины "Kyiv Post" разместила у себя на YouTube фильм, в котором выдали евреев за крымских татар. Захарова заявила, что Мемориальный музей Холокоста города Вашингтон, из чьих архивов взят снимок, умалчивает это. Она добавила, что в фильме также использовали материалы с солдатами из Польши.

- НАТОвская школа стратегической коммуникации в действии - танцуют все, — подытожила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Киев, вводя санкции против россиян и российских компаний, исследует дно демократии. Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, подобные ограничения не соответствуют основополагающим принципам свободы слова и плюрализма мнений.