Умер Роберт Манделл, нобелевский лауреат по экономике и «отец евро» Фото: Википедия

В возрасте 88 лет из жизни ушел профессор экономики Колумбийского университета Роберт Манделл.

Как передает агентство Forbes, нобелевский лауреат по экономике скончался в минувшие воскресенье, 4 апреля, в Италии, где прожил последние годы своей жизни.

Роберт Манделл является одним из идейных вдохновителей единой европейской валюты. Bloomberg называет этого экономика «отцом евро», поскольку его исследования помогли заложить основу для европейской валюты, которая была создана в 1999 году. Кроме того, он поддерживал создание общеевропейского экономического и валютного союза.

В 1999 году Манделл получил Нобелевскую премию по экономике за теорию о том, что для успеха зоны с единой валютой нужны гибкие рынки, в том числе свободное передвижение капитала и рабочей силы.