Володин после ДТП с Эдвардом Билом заявил о необходимости новых мер воздействия на дорожных "лихачей"

Вячеслав Володин. Фото: Евгения ГУСЕВА

После массового ДТП на Садовом кольце в Москве необходимо обдумать дополнительные законодательные меры для воздействия на дорожных «лихачей». Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий напомнил, что по данным Дептранса столицы, виновника аварии Эдвард Бил только с начала текущего года получил более 400 нарушений. Володин назвал недопустимой такую ситуации, когда водитель систематически совершает правонарушения и не несет наказания до момента, пока не пострадают люди.

«Совершенно очевидно, существующего механизма воздействия на таких «лихачей» недостаточно. Их не пугают штрафы, какими бы высокими они ни были. Необходимо продумать дополнительные меры, чтобы законодательство в этой сфере работало более эффективно», - предложил он.

По его словам, Госдума в весеннюю сессию рассмотрит ужесточение наказаний за пьяное вождение.

Напомним, массовая авария с участием пяти машин на Садовом кольце произошла 1 апреля. В результате инцидента серьезно пострадала женщина. Как сообщил адвокат пострадавшей, она впала в кому.

По версии следствия, находившийся за рулем синей Audi блогер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в поток машин. Суд запретил Эдварду Билу выходить из дома с 22 до 8 часов, садиться за руль, а также пользоваться интернетом и телефоном, за исключением вызова скорой или полиции.