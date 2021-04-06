Илон Маск за сутки разбогател на шесть миллиардов долларов

Капитал Илона Маска за сутки вырос на шесть миллиардов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние американского инженера и бизнесмена Илона Маска всего за сутки выросло на шесть миллиардов долларов. Это произошло из-за роста стоимость акций компании Tesla, доля которой принадлежит предпринимателю, сообщает рейтинг Forbes Real-Time.

Сейчас капитал Илона Маска составляет 169,8 миллиарда долларов. Он занимает вторую строчку в списке самых богатых людей мира, уступая основателю Amazon Джеффу Безосу, чье состояние оценивается в 188,6 миллиарда долларов.

Сообщается, что большая часть состояния Маска как раз приходится на пакет акций Tesla. Ему принадлежит 21% акций компании.

Ранее Илон Маск всего за одни сутки лишился более шести миллиардов долларов. Это произошло по итогам фондовых торгов в США из-за падения почти на 5% курса акций принадлежащей ему компании Tesla.