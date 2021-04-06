Экс-губернатор Пензенской области Белозерцев признал факт получения 20 млн рублей от бизнесмена Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения 20 миллионов рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля, но при этом отметил, что эти деньги предназначались для избирательной кампании. Об этом сообщил один из адвокатов бывшего чиновника в ходе заседания суда по жалобе на арест.

«Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 млн рублей от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своем решении не смог это опровергнуть», - заявил представитель защиты.

По словам адвоката, автомобиль Mercedes, который, по версии следствия, является частью взятки Белозерцеву, официально является собственностью компании «Биотэк», и на данный момент находится в лизинге

Кроме того, представитель защиты Алексей Шуварин сказал, что экс-губернатор имеет ряд серьезных проблем со здоровьем, поэтому нахождение в СИЗО негативно скажется на его здоровье.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Ивана Белозерцева с должности поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия. Ранее ему предъявили обвинение по делу о получении взятки на сумму свыше 31 миллиона рублей, за что бывшему чиновнику грозит 15 лет лишения свободы. При обыске у него нашли не менее 500 миллионов рублей.