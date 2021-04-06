В России выявили 8 328 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 8 328 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на вторник, 6 апреля 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 597 868 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперштаба, за прошедшие 24 часа заражение коронавирусной инфекцией выявили в 83 российских регионах. Наибольшее число зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост заразившихся составил 1747. Второе место по количеству инфицированных за Санкт-Петербургом с показателем 702 случаев заражения. Тройку замыкает Московская область с 533 заболевшими.

Среди новых заразившихся около 12,1 процентов не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировали 389 летальных исхода, а выздоровели 8 902 человек. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 101 106 заболевших, всего вылечились 4 220 035 пациентов, что составляет 91,8 процент от всех заболевших.