В Госдуму внесли проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2022 года

В Госдуму внесли проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам Фото: Светлана Макеева

Законодательное собрание Севастополя внесло в Государственную думу законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам с 2022 года. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке напоминается, что индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии работающим пенсионерам была отменена с 1 января 2016 года. Авторы законопроекта говорят о том, что применение данной меры «крайне негативно сказалось на финансовом положении пенсионеров и привело к существенному снижению покупательной способности граждан».

«Законопроектом предусмотрен возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2022 году», - говорится в опубликованным.

Уточняется, что принятие этого проекта повлечёт дополнительные расходы Пенсионного фонда России в 2022 году в размере около 400 миллиардов рублей.