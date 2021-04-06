По случаю десятилетия "Игры Престолов" выпустят яйцо "Фаберже" за 2 млн долларов

В честь десятилетия "Игры Престолов" выпустят яйцо "Фаберже" за 2 миллиона долларов. Фото: Faberge

Телеканал HBO объявил, что в честь десятилетия с выхода первой серии "Игры престолов" в течение апреля будет отмечаться "Железная годовщина". В эфире канала запустят марафон телесериала, а также выйдет новый мерчендайз.

В частности, компания "Фаберже" в 2021 году выпустит уникальное яйцо, инкрустированное бриллиантами и рубинами, дизайн которого вдохновлен сюжетной линией о Дейенерис Таргариен. Оформление яйца разработали едущий дизайнер Faberge Ltd Лийса Таллгрен и художница по костюмам "Игры престолов" Мишель Клэптон. Стоимость изделия составит 2,2 миллиона долларов, пишет The Hollywood Reporter.

Также компания Mikkeller выпустит линейку крафтового пива, а Funko Pop выпустит лимитированную коллекцию фигурок героев сериала.

Кроме того, на стриминговом сервисе HBO Max появится интерактивная страница "Игре престолов", которая раскроет информацию о создании сериала и "пасхалках" в нем.

Ранее появилась информация, что HBO готовит три спин-оффа "Игры престолов". Помимо уже анонсированных сериалов "Дом дракона" и "Повести о Дунке и Эгге", телеканал разрабатывает "Девять путешествий" (или "Морской змей"), "Блошиное дно" и "10 000 кораблей".