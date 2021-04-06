Коронавирус у премьер-министра Грузии: что известно о состоянии здоровья Ираклия Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили Фото: REUTERS

После проведения теста у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщила администрация правительства страны.

В заявлении говорится о том, что глава кабинета министров Грузии чувствует себя нормально и находится на самоизоляции. Как уточняется, премьер продолжает работу дистанционно.

По данным Министерства здравоохранения Грузии, за минувшие сутки было зарегистрировано 897 заражений коронавирусной инфекций, среди пациентов скончались десять человек.

Напомним, накануне стало известно, что штамм коронавируса, которым ранее заразился президент Аргентины Альберто Фернандес, не является новым более опасным вариантам. Такое заявление сделали в пресс-службе администрации аргентинского лидера, сославшись на результаты секвенирование генома SARS-CoV-2.