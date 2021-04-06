Иран начал испытания центрифуг новейшего поколения для обогащения урана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тегеран начал испытания новых центрифуг для обогащения урана IR-9. Об этом сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, указав на достижения и прогресс ядерной программы страны.

«Достижения и прогресс ядерной программы Ирана увеличились по сравнению с прошлым годом. Одним из достижений в области обогащения является начало механических испытаний центрифуги IR-9», - приводи слова чиновника агентство ISNA.

Камальванди отметил, что новая центрифуга является одной из самых важных полностью отечественных центрифуг в Иране.

Напомним, ранее МИД РФ призвал предотвратить «сползание к кризису» в ситуации с иранской ядерной сделкой. Незадолго до этого, Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) соообщил, что Тегеран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе с каскадом усовершенствованных центрифуг IR-4. Ранее Иран со своей стороны уже уведомил МАГАТЭ о готовности приступить к обогащению урана до 60%.