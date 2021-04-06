СК начал проверку песни Манижи "Russian Woman" после обращения "Ветеранских вестей" Фото: Кадр видео

Следственный комитет начал проверку песни Манижи «Russian Woman», с которой она поедет на песенный конкурс Евровидение, после обращения «Ветеранских вестей».

«В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи "Русская женщина"», - передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Ранее АНО «Ветеранские вести» обратилось к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на певицу Манижу. Общественники обвиняют исполнительницу в эстримизме, оскорблении и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности.

Как писал сайт kp.ru, ранее правоохранительные органы не нашли нарушений в песне Манижи для Евровидения.

Напомним, певица Manizha с песней «Russian woman» представит Россию на конкурсе Евровидение в Роттердаме в мае 2021 года. После того, как стало известно о ее участии в международном конкурсе, мнение общественности разделилось. Некоторые заявили, что представлять Россию должен певец или же певица с русскими корнями, а Манижа наполовину таджичка. Кроме того, не всем пришлось по вкусу ее экстравагантное поведение на сцене.