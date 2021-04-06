Лукашенко высказался о ситуации с белорусскими посольствами

Александр Лукашенко высказался о ситуации с посольствами Белоруссии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Перспективы белорусского дипломатического присутствия в ряде стран не просматриваются, заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Заявление было сделано на совещании по оптимизации сети загранучреждений.

- Важно, чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни. В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются, — приводит слова белорусского лидера БелТА.

Он добавил, что сохранять посольства Белоруссии в этих странах не нужно, чтобы не тратить бюджетные деньги. Лукашенко отметил, что в крайнем случае можно обсудить все интересующие вопросы на площадках ООН и других организаций.

В середине марта 2021 года Александр Лукашенко заявил, что у Белоруссии сейчас нет друзей. Он отметил, что ему есть что сказать общественно-политической ситуации в стране, но он сделает это позже.