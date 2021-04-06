Нидерландский танкер с нефтью подал сигнал бедствия у берегов Норвегии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нидерландский танкер Eemslift Hendrika, на борту которого находятся 12 человек экипажа, а также около 350 тонн тяжелой нефти и 50 тонн дизельного топлива, подал сигнал бедствия у берегов Норвегии. Причина в сильном крене и потере хода.

Объединенный координационный центр спасения Норвегии сообщает, что сигнал бедствия судно подало, когда находилось в 60 морских милях к западу от Олесунна. На место инцидента направили три вертолета и два судна. Членов экипажа уже эвакуировали.

Уточняется, что сначала решили эвакуировать с судна восемь человек, а четыре члена экипажа остались на борту, однако их также эвакуировали, поскольку танкер накренился на целых 30 градусов.

По данным AIS, 4 марта судно отправилось из немецкого Бремерхафена в норвежский Кольвейд. Инцидент произошел еще днем в понедельник, 5 апреля. Телерадиокомпания NRK передает, что риск опрокидывания судна, на котором находятся нефть, а также дизельное топливо, до сих пор сохраняется.