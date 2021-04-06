Шойгу потребовал не допустить распространение COVID-19 в войсках во время парада Победы

Сергей Шойгу потребовал не допустить распространение COVID-19 в армии во время парада Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу потребовал от должностных лиц не допустить распространения коронавирусной инфекции в войсках при подготовке и проведении парада Победы на Красной площади.

- Продолжаются тренировки личного состава и техники. Они проходят с соблюдением строгих мер безопасности. В местах размещения каждого парадного расчёта развёрнуты медицинские пункты. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию территории и техники, — сообщил Шойгу на совещании в Министерстве обороны.

Он добавил, что все участники парада прошли вакцинацию от коронавируса и имеют иммунитет.

В конце года Сергей Шойгу заявил, что благодаря принятым мерам заболеваемость коронавирусом среди военных на 25% ниже, чем по стране. Он отметил, что при минимально необходимых 5,5 тыс. исследований проводятся до 6 тысяч в сутки. Время получения результатов сокращено с двух суток до 4-6 часов.