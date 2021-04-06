В Евросоюзе подтвердили связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов Фото: REUTERS

Представитель европейского лекарственного регулятора EMA подтвердил наличие связи между образованием тромбов и вакцинацией препаратом от коронавируса компании AstraZeneca.

Как передает агентство AFP, по словам главы отдела вакцин EMA Марко Кавалери, на данный момент непонятно, что именно обусловило связь вакцины от коронавируса с образованием тромбов.

«Мы пока не знаем, что именно вызывает такую реакцию. В ближайшие часы мы официально объявим о существовании такой связи, но нам еще предстоит понять, как это происходит», - заявил он.

Напомним, некоторые страны полностью приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca, некоторые заявили о приостановке использования вакцины для людей в определенном возрасте. В Британии уже сообщили о выявлении 30 случаев тромбозов после AstraZeneca, однако медицинский регулятор страны заявил, что преимущества вакцин «перевешивают любые возможные риски». В Нидерландах женщина умерла после прививки данным препаратом. Всего после вакцинации AstraZeneca в этой стране тромбоз и низкое количество тромбоцитов выявили у пяти женщин. Нидерланды решили прекратить вакцинацию данным препаратом.