Попова: в России выявили 103 случая заболевания британским штаммом коронавируса

Анна Попова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России выявили 103 случая заболевания британским штаммом коронавирусной инфекции, а также десять случаев заражения южноафриканским штаммом. Такую статистику привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Обнаружено 103 британских варианта и 10 южноафриканских. Все они были привезены из-за рубежа», - заявил глава Роспотребнадзора в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Как отметила Попова, внутреннее распространение этих штаммов на сегодняшний день не регистрируется, однако она не исключила его возможность, указав на высокую способность вируса вызывать бессимптомные клинические течения.

«Но мы работаем по всем очагам максимально широко для того, чтобы предотвратить распространение», - добавила она, уточнив, что специалистами ведомства были получены результаты по более чем десяти тысячам секвенирований различных вариантов коронавируса.